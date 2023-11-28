Женщина получила ранения при украинской атаке по Горловке

Украинцы во вторник, 28 ноября, продолжили регулярный обстрел ДНР. Под удар попадала и Горловка, сообщил мэр города в своих соцсетях.

По данным главы города Ивана Приходько, ВСУ нанесли удар по Никитовскому району Горловки. В итоге ранения получила мирная жительница, которая оказалась в непосредственной близости от места падения снарядов.

О ее состоянии не сообщается. Известно, что при обстреле Горловки украинцы применяли снаряды 152 мм калибра.