Женщина получила травмы во время атаки в Запорожской области
Фото: [©Павел Лисицын/РИА Новости]
Украинцы атаковали Запорожскую область днем пятницы, 13 октября. К вечеру появилась информация о том, что в результате атаки пострадал человек.
Как пишет РИА Новости, украинцы направили на город Каменка-Днепровская беспилотник, начиненный взрывчаткой. В итоге дрон упал на гараж в частном доме на улице Набережная.
Травмы получила женщина 1958 года рождения, ее состояние не уточняется. На месте удара работают сотрудники правоохранительных органов.