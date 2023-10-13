Женщина получила травмы во время атаки в Запорожской области

Украинцы атаковали Запорожскую область днем пятницы, 13 октября. К вечеру появилась информация о том, что в результате атаки пострадал человек.

Как пишет РИА Новости, украинцы направили на город Каменка-Днепровская беспилотник, начиненный взрывчаткой. В итоге дрон упал на гараж в частном доме на улице Набережная.

Травмы получила женщина 1958 года рождения, ее состояние не уточняется. На месте удара работают сотрудники правоохранительных органов.