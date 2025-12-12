Женщина попала под колеса иномарки, переходя дорогу по «зебре»

Накануне в Щекино Тульской области произошло ДТП, в ходе которого пострадала бдительная женщина. Об этом сообщают «Тульские известия» .

На улице Гагарина, у дома № 2, молодой человек 2001 года рождения, управлявший автомобилем «Киа Рио», совершил наезд на женщину 1980 года рождения. По предварительным данным Госавтоинспекции, пешеход пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, однако это не уберегло ее от столкновения.

В результате аварии пострадавшая получила различные травмы, но, к счастью, после оказания медицинской помощи врачи сочли возможным отпустить ее домой.

