Женщина попалась на незаконном шопинге в ЯНАО

Женщина из Ноябрьска потратила деньги с чужой карты по своему усмотрению, подставив тем самым себя под уголовное дело. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на ГУ МВД.

Банковскую карточку потеряла 58-летняя ноябрянка, которая обратила внимание, что без ее ведома со счета уходят деньги. После обращения в полицию удалось найти предполагаемую воровку: ей оказалась 56-летняя местная жительница. Найдя карту, она отправилась на шопинг и потратила средства в ряде магазинов. В общей сложности она списала 14 тысяч рублей.

Предприимчивую северянку задержали. Ей вменяют нарушение по статье УК РФ «кража». Согласно максимальной санкции статьи, ей грозит до шести лет лишения свободы. Женщина дала подписку о невыезде на время расследования. Имела ли она раньше проблемы с законом не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Самаре женщина украла деньги из кассы после повышения в должности.