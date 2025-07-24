Женщина пришла к силовикам с ружьем покойника наперевес

Жительница Прокопьевска обнаружила неожиданную находку во время уборки в доме покойного деда. В старом шкафу женщина нашла гладкоствольное двуствольное ружье ТОЗ-16, которое, по предварительным данным, могло храниться там более 40 лет. Об этом пишет VSE42.Ru .

Не раздумывая, гражданка доставила оружие в отдел Росгвардии. Сотрудники проводят проверку происхождения ружья и его технического состояния. По окончании процедуры женщина может получить вознаграждение в размере семи тысяч рублей за добровольную сдачу оружия.

Модель ТОЗ-16 выпускалась Тульским оружейным заводом с 1965 по 1974 годы и сегодня представляет коллекционную ценность. Специалисты отмечают, что подобные находки не редкость — многие граждане до сих пор обнаруживают в наследство незарегистрированное оружие советского производства.

Росгвардия напомнила гражданам, что за незаконное хранение оружия предусмотрена уголовная ответственность. В то же время добровольная сдача оружия освобождает от наказания и поощряется денежной компенсацией.

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