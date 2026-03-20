Женщина с младенцем, спасшая город: Приамурье вспоминает чудеса Албазинской иконы

22 марта православные жители Амурской области отметят день одной из самых почитаемых дальневосточных святынь — Албазинской иконы Божией Матери «Слово Плоть Бысть». По данным исследователей, этому образу около 400 лет. Неизвестный иконописец изобразил Деву Марию в ожидании чуда — рождения Иисуса Христа. Иконографический тип «Знамение» придает образу особое значение: с давних пор считается, что икона покровительствует будущим матерям. Об этом сообщает региональное министерство культуры.

Свое название святыня получила от Албазинского острога — первой русской крепости на Амуре (ныне село Албазино). На протяжении веков икона остается символом небесного заступничества Приамурья и живым свидетелем героических событий прошлого. День ее почитания установлен как официальный областной праздник.

С первых дней своего пребывания на амурской земле икона прославилась как чудотворная. Защитники Албазинского острога верили, что святой образ оберегает их от набегов маньчжуров. В 1886 году, после учреждения праздника в честь иконы, в Благовещенске и его окрестностях прекратились эпидемии дифтерита и скарлатины.

Летом 1900 года, во время вооруженного конфликта с Китаем, город подвергался обстрелам с противоположного берега Амура. Очевидцы рассказывали, что, несмотря на близость реки и жару, грозившую пожарами, город почти не пострадал. Кафедральный собор на набережной, где находилась святыня, оказался на линии огня, но за две с половиной недели в него не попал ни один снаряд.

Позже китайские военные признавались, что видели на берегу прекрасную женщину с младенцем на руках и, пожалев ее, не вели прицельную стрельбу. Эти события верующие связывают с заступничеством Албазинской иконы.

В честь праздничной даты Амурский областной краеведческий музей, областная научная библиотека и областная детская библиотека в марте и апреле проведут цикл мероприятий, посвященных истории и значению святыни.

В региональном министерстве культуры подчеркнули, что этот праздник напоминает о важности любви к истории и почитания святынь, сохраненных предками.

