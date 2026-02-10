Женщина с топором размозжила голову знакомой на работе

В Кузбассе завершено расследование громкого уголовного дела об убийстве. Фигуранткой выступает 40-летняя жительница Белова, обвиняемая в жестоком убийстве своей знакомой на рабочем месте. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на СК по Кемеровской области.

По данным следствия, трагический инцидент произошел в ночь на 22 ноября прошлого года. Женщина находилась на производственной базе, расположенной на улице Тупиковой в Белове. В ходе возникшей ссоры, мотивом которой стала личная неприязнь, обвиняемая нанесла своей знакомой несколько ударов топором по голове. От полученных тяжелых травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Подозреваемая была задержана вскоре после совершения преступления. На допросе она дала подробные показания, в целом подтвердив обстоятельства, изложенные следствием. До вынесения приговора судом женщина будет содержаться под стражей.

В рамках уголовного дела гражданский иск заявила сестра погибшей. Она требует с обвиняемой компенсации морального вреда на сумму более трех миллионов рублей. Все собранные по делу материалы, включая вещественные доказательства и результаты экспертиз, переданы в суд для рассмотрения по существу.

