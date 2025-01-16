Женщина с трехлетним мальчиком сгорели заживо при пожаре в тульской квартире

В Туле произошёл пожар в квартире, в результате которого погибли женщина и 3-летний ребенок. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в Telegram-канале управления МЧС России по Тульской области.

Специалисты МЧС устанавливают, что стало причиной возгорания. С огнем на площади 12 квадратных метров справились 16 пожарных.

«Возгорание произошло на третьем этаже в многоквартирном жилом доме на улице Металлургов. При пожаре погибли 42-летняя женщина и трехлетний мальчик. Были эвакуированы шесть человек», — написала пресс-служба в ведомстве.

Как позже сообщили в СУ СК России по региону, по факту произошедшего в многоквартирном жилом доме возбуждено уголовное дело.

«Следственными органами СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины и ее трехлетнего сына в результате пожара», — заявили в ведомстве.

В данный момент на месте работают специалисты в области криминалистики и сотрудники следственных органов. Идет процесс выяснения всех деталей произошедшего.

Ранее сообщалось, что два ребенка сгорели заживо при пожаре в частном доме в Приморье.