Женщина удивила врачей, родив пьяного ребенка

В Польше зафиксирован шокирующий медицинский случай, который закончился уголовным делом. 38-летняя женщина, поступившая в больницу на 36-й неделе беременности в состоянии сильного алкогольного опьянения, родила ребенка с опасной концентрацией алкоголя в крови. Этот инцидент, о котором сообщает TVP World, вновь заостряет внимание на катастрофических последствиях употребления спиртного во время беременности.

При поступлении медики сразу зафиксировали у пациентки признаки тяжелого опьянения, что было подтверждено анализами. Понимая прямую угрозу для жизни плода, врачи приняли решение об экстренном родоразрешении путем кесарева сечения. После операции анализы новорожденного показали наличие алкоголя в его организме. В настоящее время, по данным источника, состояние младенца стабилизировано, однако он продолжает находиться под постоянным медицинским наблюдением.

Мать также остается в больнице, но теперь она находится в поле зрения правоохранительных органов. Против нее возбуждено уголовное дело за причинение вреда здоровью ребенка, что по польскому законодательству может грозить лишением свободы на срок до пяти лет.

