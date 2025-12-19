Женщина упала в Москве на Арбате, споткнувшись о робота-доставщика

Необычный инцидент произошел в центре Москвы на пешеходной улице Арбат. Женщина, гулявшая по историческому бульвару, упала и получила ушиб после столкновения с мобильным роботом-курьером. Запись происшествия, сделанную очевидцем, опубликовал «Регнум».

На опубликованных кадрах видно, как прохожая, сделав неосторожный шаг назад, спотыкается об автоматизированного доставщика, теряет равновесие и падает, ударившись головой о тротуарную плитку. Падение сопровождается тревожным возгласом свидетеля происшествия. Как сообщает издание, пострадавшая в момент инцидента фотографировала роботов, но серьезных травм, к счастью, не получила.

Ранее сообщалось, что жительница Москвы попала в больницу с отеком лица после посещения салона красоты.