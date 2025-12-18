Жительница Москвы попала в больницу с отеком лица после посещения салона красоты

Жительница Москвы пережила тяжелую аллергическую реакцию, из-за которой у нее распухла голова и изменилась форма лица, после процедуры окрашивания волос в салоне красоты. Об инциденте со ссылкой на пострадавшую сообщают в Telegram-каналах

По словам россиянки, чье имя не раскрывается, первые тревожные симптомы проявились спустя несколько часов после визита к парикмахеру. У женщины резко поднялась температура, покраснела кожа на шее, а кожа головы начала нестерпимо зудеть. В попытке облегчить состояние она использовала антигистаминную мазь и легла спать, однако на следующее утро ситуация катастрофически ухудшилась.

Голова клиентки салона сильно распухла, что привело к заметной деформации овала лица. Девушка запечатлела шокирующие последствия на видео, прокомментировав: «Я, конечно, все понимаю, но у меня башка опять раздулась». С течением времени отечность не спадала, а полноценно аллергическая реакция отступила лишь через несколько суток.

Этот случай вновь обращает внимание на важность проведения аллерготестов перед косметическими процедурами, даже в условиях салона, и на возможные риски, связанные с использованием химических составов для окрашивания.

