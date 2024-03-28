Женщина в прямом эфире задала депутату Рады экзистенциальный вопрос в нецензурной форме

Женщина в прямом эфире задала депутату Верховной рады и тиктокеру Алексею Гончаренко вопрос, зачем вы там сидите.

Вместо слова «зачем» было употреблено нецензурное выражение.

Член фракции «Европейская солидарность» с серьезным видом ответил, что он и сам над этим задумывается.

Гончаренко опубликовал ролик в соцсети, отметив, что «плюсом» его работы является то, что все посылают на три буквы.

Ранее Гончаренко сообщил, что девять из десяти военнослужащих ВСУ страдают лудоманией.