Женщина в Сосновом Бору избежала наказания за критику мемориала СВО: полиция не нашла состава преступления

Гражданская супруга погибшего участника СВО в Сосновом Бору избежала уголовного преследования за резкие высказывания в адрес мемориала павшим воинам. Полиция не нашла в ее действиях состава преступления, отказавшись удовлетворять требование местной администрации. Об этом пишет 47news.

Конфликт вокруг мемориала участникам специальной военной операции в Сосновом Бору завершился неожиданным решением правоохранительных органов. Полиция отказалась возбуждать уголовное дело в отношении женщины, назвавшей памятник павшим бойцам убожеством, несмотря на официальное обращение заместителя главы местной администрации Андрея Рахматова.

Как установили в ОМВД, в действиях гражданки отсутствует состав преступления. В ведомстве также не нашли оснований для обвинения в разглашении государственной тайны, хотя женщина ранее позволяла себе публичные высказывания о количестве погибших воинов в комментариях к Telegram-каналу губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Примечательно, что гражданка является вдовой одного из не вернувшихся с фронта солдат и ранее обращалась к властям с просьбой благоустроить воинское кладбище «Воронка-2», указывая на неудобства при посещении захоронений. Именно недовольство внешним видом стендов с фотографиями погибших и привело к ее резкой оценке мемориала. Администрации было рекомендовано обратиться в суд, если чиновники настаивают на привлечении женщины к ответственности.

