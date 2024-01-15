Женщина-врач из Тюменской области погибла на СВО

Светлана Медведева работала в больнице в ЯНАО до того, как отправиться добровольцем в зону спецоперации. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на фонд «Боевое Единство».

Медик трудилась в больнице Лабытнанги на Ямале, а также числилась среди врачей в одном из учреждений Тюмени. Она отправилась в зону СВО помогать бойцам и родине, но была подло застрелена ВСУ. Известно, что женщина носила позывной «Мурзай».

Подробностей о смерти отважного медика нет. Информация о том, что ее могли застрелить, взята из стихотворной эпитафии фонда. Врача не стало в ночь под Старый Новый год.

Уточняется, что на момент смерти Медведевой, спасшей немало жизней, было 34 года. Фонд и коллеги врача передали свои соболезнования родным и близким, отметив, что страна потеряла настоящего героя СВО.

Ранее сообщалось, что Польша предварительно согласилась на размещение немецких войск на своей территории из собственной выгоды.