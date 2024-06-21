Женщина закопала заживо новорожденного внука под Хабаровском

СК расследует дело о смерти ребенка, обнаруженного в поселке Пивань. Также было возбуждено дело о незаконном прерывании беременности. Подробностей следователи не раскрывают, однако по данным из Сети, подозреваемой может стать бабушка малыша.

По предварительной информации, женщина заставила 21-летнюю дочь вызвать искусственные роды на пятом месяце беременности. Ребенок родился живым, но ему было отведено немного времени. В местных пабликах распространились голосовые неизвестной женщины, которая это подтвердила. Полагают, что автор войсов принимала роды.

«Ему было месяцев пять, наверное. Я срок не знала. Она его родила, у него были пятки, голова, он плакал. Я второй день в истерике», — говорит женщина в одном из голосовых сообщений.

Также существуют голосовые от несостоявшейся матери, которая винит в случившемся свою мать.

Насколько распространившаяся информация соответствует действительности будут выяснять правоохранители.

Ранее сообщалось, что женщине с пересаженной печенью помогли стать матерью.