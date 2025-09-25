Женщина, защищавшая детей от беспилотников, получила штраф под Краснодаром

В Краснодарском крае женщине, которая, спасая своих детей, уезжала от украинских дронов, был назначен штраф. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Kub Mash.

По данным источника, гражданка прибыла в Приморско-Ахтарск для участия в семейном празднике. Во время ее нахождения в городе произошла атака с использованием беспилотных летательных аппаратов, при этом два из них были сбиты вблизи автомобиля, за рулем которого находилась россиянка. Заметив взрывы, женщина увеличила скорость и покинула опасную зону.

Впоследствии ей пришло уведомление о штрафе за нарушение скоростного режима на том участке трассы, где она ускорила движение, стремясь уберечься от угрозы дронов. Женщина обратилась в судебные органы, где ей удалось обосновать, что в сложившейся ситуации у нее не было иного выхода для обеспечения безопасности своих детей.

Ранее сообщалось, что ПВО уничтожила 55 БПЛА над регионами РФ в ночь на 25 сентября.