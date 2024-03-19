Женщине, испортившей бюллетени под Калининградом, запретили пользоваться интернетом

Пожилая женщина, которая вылила зеленку в урну на избирательном участке в Зеленоградске, временно не сможет пользоваться интернетом. Соответствующее решение приняли в суде, передает ТАСС.

Было установлено, что 64-летняя на второй день голосования пришла в избирательный участок в Зеленоградске и вылила в урну с бюллетенями зеленку. Это испортило уже заполненные бланки. За свои художества гражданке пришлось отвечать в суде.

Пока пенсионерку задержали. В Зеленоградском районном суде приняли решение о мере пресечения в виде запрета на определенные действия. Отныне, но временно, женщине нельзя пользоваться интернетом, а также общаться с 46-летним мужчиной, который пытался помешать правоохранителям зайти в дом гражданки. Почтово-телеграфные отправления также пока будут недоступны для фигурантки.

Напомним, в России состоялись трехдневные выборы. За это время произошло немало случаев порчи бюллетеней по вине граждан с зеленкой, чернилами и краской. Многие были завербованы Украиной и США, или действовали от лица мошенников.

Так, недавно педагог вуза на Урале перевела мошенникам 15 млн рублей, но позже пыталась их вернуть, следуя инструкциям злоумышленников. Они обещали вернуть деньги, если преподаватель выльет в урну краску.