Женщину наказали за фиктивную регистрацию иностранца в квартире

Жительница Прокопьевска заплатит крупный штраф за фиктивную регистрацию иностранного гражданина. По данным ГУ МВД Кузбасса, на которые ссылается VSE42.Ru , женщина оформила 30-летнего мигранта в своем частном доме, хотя фактически он проживал в съемной квартире.

Суд признал прокопчанку виновной в фиктивной постановке иностранца на учет и назначил наказание в виде штрафа 100 тысяч рублей. Уголовное дело было возбуждено по статье 322.2 УК РФ, которая предусматривает ответственность за подобные нарушения миграционного законодательства.

Иностранному гражданину аннулировали вид на жительство в России, что фактически означает его принудительную депортацию.

Сотрудники МВД напоминают, что фиктивная регистрация мигрантов остается одной из самых распространенных схем нарушения закона.

Ранее сообщалось, что в Татарстане мигрант с криками напал на пенсионера, а после выпрыгнул из окна.