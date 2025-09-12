Женщину наказали за хитрую слежку за бывшим мужем

Новокузнецкий городской суд вынес приговор местной жительнице, установившей шпионское программное обеспечение на телефон своего бывшего супруга. Об этом сообщает VSE42.Ru .

Четыре года женщина получала доступ к личной информации экс-супруга, пока слежку случайно не обнаружили сотрудники ФСБ во время плановой проверки устройства. Ее поймали, когда в июле 2024 года правоохранительные органы изымали телефон мужчины для проведения оперативных мероприятий.

Экспертиза устройства выявила наличие специализированного ПО для скрытого наблюдения, которое было установлено еще в 2020 году. Примечательно, что владелец телефона самостоятельно не обнаруживал никаких неисправностей в работе гаджета и не подозревал о слежке.

Потерпевший, узнав о противоправных действиях бывшей супруги, заявил об отсутствии к ней претензий. Несмотря на это, факт нарушения закона потребовал судебного разбирательства.

Суд, учитывая чистосердечное признание и отсутствие претензий со стороны потерпевшего, назначил виновной штраф в размере 15 тысяч рублей.

