Женщину наказали за хитрую слежку за бывшим мужем
Суд оштрафовал новокузнечанку, поставившую на телефон мужа шпионскую программу
Новокузнецкий городской суд вынес приговор местной жительнице, установившей шпионское программное обеспечение на телефон своего бывшего супруга. Об этом сообщает VSE42.Ru.
Четыре года женщина получала доступ к личной информации экс-супруга, пока слежку случайно не обнаружили сотрудники ФСБ во время плановой проверки устройства. Ее поймали, когда в июле 2024 года правоохранительные органы изымали телефон мужчины для проведения оперативных мероприятий.
Экспертиза устройства выявила наличие специализированного ПО для скрытого наблюдения, которое было установлено еще в 2020 году. Примечательно, что владелец телефона самостоятельно не обнаруживал никаких неисправностей в работе гаджета и не подозревал о слежке.
Потерпевший, узнав о противоправных действиях бывшей супруги, заявил об отсутствии к ней претензий. Несмотря на это, факт нарушения закона потребовал судебного разбирательства.
Суд, учитывая чистосердечное признание и отсутствие претензий со стороны потерпевшего, назначил виновной штраф в размере 15 тысяч рублей.
