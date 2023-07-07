Женщину с ножевым ранением спасли врачи в Подмосковье

Тридцатипятилетнюю женщину, получившую ножевое ранение в шею, доставила бригада скорой помощи в Солнечногорскую больницу. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

К счастью, кровопотеря была не критичной, а центральные артерии не были повреждены. Уже в операционной врачи выявили у пациентки повреждение трахеи и щитовидной железы.

Врач-хирург Михаил Строителев рассказал, что для спасения жизни пациентки была проведена хирургическая обработка, после которой и ушили рану трахеи. Операция прошла успешно и заняла около часа. На данный момент женщина чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное лечение.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе происходит радикальная замена тяжелого аналогового медицинского оборудования.