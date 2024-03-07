Женщины 8 марта смогут бесплатно посетить свыше 30 подмосковных катков

Тридцать три катка в парках и на общественных территориях Подмосковья 8 марта будут бесплатны для всех женщин.

Также в честь Международного женского дня девушки смогут бесплатно взять в прокат коньки, сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Список катков, уточнили в ведомстве, которые завтра будут работать бесплатно для всех женщин, доступен по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, как в регионе справились с последствиями сильного снегопада.