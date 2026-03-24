Женщины все активнее формируют спрос на товары для дома и интерьера

Покупательское поведение в торговых комплексах, специализирующихся на товарах для ремонта и обустройства жилья, заметно меняется: все больше посетителей интересуются мебелью, декоративными элементами и решениями для уюта, тогда как спрос на базовые строительные материалы постепенно снижается. Об этом « Газете.Ru » сообщил директор ТК «Каширский двор» Борис Сидоров.

По оценке эксперта, в последние годы устойчиво растут продажи мебели, светильников, интерьерных красок, декоративной штукатурки, штор, зеркал и систем хранения. Одновременно сокращается интерес к традиционным строительным категориям, включая сухие смеси, пиломатериалы и товары для черновой отделки.

Сидоров отметил, что если раньше визиты в строительные магазины были связаны в первую очередь с решением практических задач ремонта, то теперь покупатели чаще ориентируются на внешний вид жилого пространства и комфорт.

Также изменился формат посещения таких площадок: вместо редких поездок, связанных с крупным ремонтом, покупатели стали приезжать регулярно — до нескольких раз в месяц. Как пояснил эксперт, многие выбирают небольшие товары для обновления интерьера, организации пространства или создания нового визуального акцента в доме. Для части аудитории посещение торгового комплекса стало формой досуга и способом поиска идей.

Перед покупкой клиенты все чаще изучают ассортимент в интернете: знакомятся с отзывами, смотрят обзоры и ищут вдохновение в социальных сетях. При этом заметно увеличилось количество импульсивных покупок, на которые влияет визуальная подача товара, оформление витрин и специальные предложения.

По словам эксперта, сегодня покупатели готовы платить больше за эстетичные, безопасные и экологичные товары, особенно если речь идет о предметах, используемых в доме с детьми. При этом экономия чаще затрагивает те категории, которые остаются незаметными в интерьере — например, черновые материалы или базовые элементы отделки.

Изменение структуры спроса уже влияет на работу торговых комплексов и арендаторов: маркетинговые стратегии все чаще строятся вокруг визуального контента, интерьерных решений и понятных бытовых сценариев использования товаров. Даже продавцы строительных материалов расширяют ассортимент продукцией, ориентированной на более широкую, в том числе женскую, аудиторию.

