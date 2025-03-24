Женьшень в трусах: иностранец попался на контрабанде краснокнижного растения в Уссурийске
В РФ задержали иностранца, который пытался вывезти в КНР 100 корней женьшеня
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В Уссурийске Приморского края сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) остановили 57-летнего иностранца, который пытался вывезти в Китай 100 корней женьшеня, спрятав их в нижнем белье, передает Life.ru.
По информации источника, таможенники заметили подозрительное поведение мужчины перед вылетом и провели тщательный досмотр, в результате которого под одеждой иностранного гражданина обнаружили два свертка с корнями женьшеня общим весом 530 г.
Женьшень, находящийся на грани исчезновения, запрещен к свободному обороту. Это растение занесено в Красную книгу РФ. В традиционной китайской медицине женьшень представляет собой лекарственное растение, широко применяемое как адаптоген и общее тонизирующее средство.
Кроме того, китайские медики утверждают, что препараты на основе женьшеня помогают продлить жизнь и сохранить молодость.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Шереметьево у россиянина изъяли пять ведер с наркотическим порошком, которые он хотел провезти из Стамбула.