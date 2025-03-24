Женьшень в трусах: иностранец попался на контрабанде краснокнижного растения в Уссурийске

В Уссурийске Приморского края сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) остановили 57-летнего иностранца, который пытался вывезти в Китай 100 корней женьшеня, спрятав их в нижнем белье, передает Life.ru.

По информации источника, таможенники заметили подозрительное поведение мужчины перед вылетом и провели тщательный досмотр, в результате которого под одеждой иностранного гражданина обнаружили два свертка с корнями женьшеня общим весом 530 г.

Женьшень, находящийся на грани исчезновения, запрещен к свободному обороту. Это растение занесено в Красную книгу РФ. В традиционной китайской медицине женьшень представляет собой лекарственное растение, широко применяемое как адаптоген и общее тонизирующее средство.

Кроме того, китайские медики утверждают, что препараты на основе женьшеня помогают продлить жизнь и сохранить молодость.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Шереметьево у россиянина изъяли пять ведер с наркотическим порошком, которые он хотел провезти из Стамбула.