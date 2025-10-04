Женские расчеты беспилотников ВСУ появились в Запорожской области

На позициях Вооруженных сил Украины в Малых Щербаках Запорожской области бойцы российской группировки «Днепр» обнаружили следы деятельности женского расчета беспилотных летательных аппаратов. Об этом в беседе с РИА Новости поведал военнослужащий 5-й роты 2-го батальона 392-го мотострелкового полка с позывным «Увар».

Он сообщил, что помимо предметов, которые обычно используют женщины, там были обнаружены многочисленные готовые и еще не собранные «сбросы» — снаряды для поражения с боевых дронов.

«Были такие позиции, где (ранее — ред.) их БПЛАшники сидели, и причем видно, что девки. Помаду находили, такие вот женские моменты, дезодорантов много было женских, пояса (в комплектах к бронежилетам — прим. ред.). Видно, что талия маленькая, женская», — сказал «Увар».

