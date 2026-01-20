Женский вердикт: почему 70% россиянок поставили крест на «маминых сынках»

Семь из десяти россиянок (70%) заявили, что не стали бы начинать отношения с мужчиной, который в возрасте 30-40 лет продолжает жить с родителями. Такие данные приводятся в опросе Аналитического центра ВЦИОМ, пишет РИА Новости.

При этом 41% мужчин-респондентов не смущает, если женщина того же возраста живет с родителями, а 39% указали, что не вступили бы в такие отношения. Большинство опрошенных (73%) считают неприемлемым, чтобы взрослый мужчина постоянно следовал советам матери по жизненным вопросам.

Средний возраст, который респонденты назвали нормой для начала отдельной жизни от родителей, составляет 21 год. Эксперты отмечают, что общество демонстрирует более строгие требования к мужчинам в вопросах самостоятельности.

