Жесткая посадка самолета в Иркутской области попала на видео

Самолет Ан-24 выкатился за пределы ВПП в Киренске Иркутской области. Инцидент попал на видео, передает RT, ссылаясь на транспортную прокуратуру.

ЧП произошло 26 мая в 09:30 по московскому времени в аэропорту Киренска. Самолет Ан-24 перевозчика «Ангара» жестко приземлился и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, так как у судна подломилась носовая стойка шасси. Это повреждение также зафиксировали на видео.

Сообщается, что на борту находились 46 пассажиров и пять членов экипажа. По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, никто не пострадал. Местных жителей отпустили домой, остальных пассажиров разместили в гостинице.

Аэропорт временно закрыт до завершения эвакуации самолета с ВПП.

Специалисты Росавиации приступили к расследованию в соответствии с правилами ПРАПИ-98, уточнил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура также проводит проверку.

Ранее сообщалось, что самолет Ан-24 выкатился за пределы ВПП в Иркутской области после посадки.