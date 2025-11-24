Жестокая шутка на турецкой фабрике забрала жизнь 15-летнего подростка

В Турции произошел инцидент со смертельным исходом на рабочем месте. Пятнадцатилетний Мухаммед Кендирджи работал в столярной мастерской, где 14 ноября двое других работников предприняли опасные действия в отношении подростка, пишет Лента.ру со ссылкой на Sozcu.

14 ноября двое коллег подростка совершили противоправные действия. Они использовали шланг воздушного компрессора, который ввели в задний проход потерпевшего, после чего включили оборудование под давлением.

Подросток был доставлен в медицинское учреждение с обширными повреждениями внутренних органов. Медики диагностировали разрыв кишечника и внутреннее кровотечение. В течение пяти дней врачи отделения интенсивной терапии пытались стабилизировать состояние пациента.

Правоохранительные органы задержали двух работников мастерской. Возбуждено уголовное дело. Владелец предприятия приостановил деятельность мастерской на время следствия.

