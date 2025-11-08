Жестокость на камеру: избиение девочки в Серпухове привлекло внимание главы СК РФ

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела об избиении 12-летней школьницы в подмосковном Серпухове.

Инцидент, запечатленный на видео, произошел на лестничной площадке, где группа сверстников не только применила физическое насилие, но и унизила девочку. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство», расследование которого курирует центральный аппарат СКР.

Бастрыкин потребовал от руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ярослава Яковлева предоставить детальный доклад о ходе процессуальных действий.

