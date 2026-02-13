«Жили здесь с 80-х, а теперь — вон»: в Кургане пенсионеров выселяют из общежитий академии

В Кургане несколько семей уже покинули общежития бывшей КГСХА, которые сейчас находятся в ведении Курганского государственного университета (КГУ). Об этом стало известно изданию URA.RU.

По информации местных жителей, речь идет как минимум о трех-пяти семьях, которым пришлось съехать. Остальных жильцов сейчас вызывают на беседы: от них требуют предоставить документы, подтверждающие право на проживание, а также справку о нуждаемости в жилье. Но с последней как раз и возникает главная проблема.

По данным издание, пенсионеры, живущие в этих стенах с 1980-х годов, не могут получить такую справку, потому что по закону они не считаются малоимущими.

В самом КГУ ситуацию объясняют просто: общежития предназначены для студентов и действующих сотрудников вуза, а не для посторонних. Там отмечают, что все вопросы будут решаться в рамках закона. При этом в университете не уточнили, сколько именно комнат уже освободили и удалось ли погасить накопившиеся долги по коммуналке.

Еще в октябре прошлого года жильцы 6-го и 7-го общежитий получили уведомления с требованием выехать до 10 ноября. Люди, многие из которых когда‑то работали в академии, оказались в ловушке.

В вузе, однако, настаивают, что выгонять пенсионеров прямо на улицу никто не собирается. Там говорят о наведении порядка: некоторые комнаты заняты нелегально, а жильцы годами не платят за свет и воду.

Сами пенсионеры видят ситуацию иначе. Ранее они просили передать здания общежитий из федеральной собственности сначала региону, а потом городу — чтобы получить хоть какую‑то защиту и статус. Однако сейчас этот вопрос даже не обсуждается.

