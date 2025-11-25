Жилищный апокалипсис: почему все массово отказываются покупать вторичное жилье

Фото: [ В новой квартире на 2-м Шаховском проезде в Волоколамске/Медиасток.рф ]

Согласно исследованию портала «Финансы Mail», 37,7% россиян опасаются мошенничества при покупке готового жилья. 21,6% респондентов отложили приобретение квартиры по этой причине, сообщает « Газета.ру ».

Далее 22,4% участников опроса указали, что возможные судебные разбирательства отпугнули их от сделок на вторичном рынке. 19,3% опрошенных выразили опасения столкнуться с недееспособным или проблемным продавцом.

Следом 6,9% граждан, которые боятся скрытых долгов и обременений объекта недвижимости. Техническое состояние квартиры вызывает тревогу у 4,5% респондентов. При этом 4,9% участников исследования не видят рисков при покупке жилья.

Также 81% опрошенных узнали о случаях мошенничества с недвижимостью из СМИ. 9,1% респондентов сообщили, что подобные ситуации происходили с их знакомыми, а 0,6% сталкивались с этим лично.

