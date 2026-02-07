Жилищный контроль в России перейдет в активную фазу в марте

Фото: [ В новой квартире на 2-м Шаховском проезде в Волоколамске/Медиасток.рф ]

Жилищный контроль в России переходит в активную фазу с началом весны, сообщил портал BaymBash. В марте ожидаются масштабные межведомственные проверки жилого фонда, направленные на выявление скрытых нарушений, с особым вниманием к владельцам «проблемных» квартир.

Отмечается, что контроль будет осуществляться комплексно. Информацию от поставщиков коммунальных ресурсов станут сопоставлять с информацией из реестров органов социальной защиты и техническими паспортами БТИ.

Основной акцент будет сделан на безопасности зданий: под пристальным вниманием окажутся незаконный демонтаж несущих стен, объединение комнат с балконами и перенос сантехнических узлов.

Основанием для визита проверяющих может стать как плановый обход, так и жалобы соседей. За подтвержденную незаконную перепланировку собственникам грозит не только штраф, но и судебное предписание о приведении квартиры в исходное состояние.

Параллельно с этим будет усилена борьба с теневым рынком аренды. Управляющие компании начнут анализировать показания квартирных счетчиков воды и электроэнергии. Регулярное минимальное потребление ресурсов в квартирах, которые формально считаются жилыми, станет поводом для проверки на предмет нелегального использования помещения в коммерческих целях.

Ранее сообщалось, что жители Ангарска были шокированы, когда увидели счета за отопление.