Жители Ангарска были шокированы, когда увидели счета за отопление

Жители Ангарска Иркутской области столкнулись с резким увеличением платы за отопление и горячую воду в январе. Люди выразили недоумение в чатах и местных пабликах, так как суммы в платежных документах выросли примерно в два раза по сравнению с декабрем.

Администрация Ангарска выступила с объяснением. В телеграм-канале ведомства говорится, что такие счета за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ) обусловлены ежегодным январским повышением тарифов.

Кроме того, свою роль сыграли и погодные условия: в январе в регионе стояли аномальные морозы, а среднесуточная температура воздуха (минус 23 градусов по Цельсию) была значительно ниже, чем в декабре (минус 17 градусов по Цельсию), что закономерно увеличило энергопотребление на обогрев.

Также, говорится в сообщении администрации, низкие суммы в платежках за декабрь 2025 года были следствием перерасчета, который сделали после чрезвычайного происшествия (ЧП) на ТЭЦ-9. Когда аварийная ситуация была устранена, а тарифы повысились вместе с морозами, из-за чего жители увидели резкий скачок в квитанциях.

Не все ангарчане готовы принять эти объяснения. Многие выражают недоверие к официальным причинам и намерены обратиться с жалобами в надзорные органы, включая прокуратуру, для проверки правомерности начислений.

