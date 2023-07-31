Жилой дом в ЖК «мкр 5А» в Дзержинском получил кадастровый номер

Жилой дом в ЖК «мкр 5А», расположенный в Дзержинском округе, поставили на кадастровый учет. Этому способствовала совместная работа областного Минжилполитики и Управления Росреестра по региону.

В сообщении министерства уточнили, что объект получил кадастровый номер: 50:64:0020201:1480. Теперь жильцы смогут записать детей в школу или детский сад, прикрепиться к медучреждению, а также оформить право собственности на жилье. Отметим, что данный жилой комплекс возводится вблизи станции метро «Котельники» и «Братиславская».

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