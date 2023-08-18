Жилой комплекс комфорт-класса возведут в подмосковной Балашихе

В подмосковной Балашихе в микрорайоне Гагарина возведут новый ЖК «Идеал» комфорт-класса, соблюдение требований законодательства в сфере долевого строительства будут контролировать сотрудники областного Главгосстройнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Застройщиком выступит ООО «Специализированный застройщик «Альфа Проджект». Во втором квартале 2026 года здесь появится шестисекционный дом разной этажности — от 14 до 18 этажей. В нем обустроят 570 квартир и паркинг. Во дворе появятся детские и спортивные площадки, а также площадка для отдыха взрослых. Отметим, что продажи квартир будут осуществлять с применением эскроу-счетов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с учителями и родителями сроки сдачи новых школ в Дмитрове.