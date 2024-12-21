Жильцы деревянного дома в Салехарде не могут попасть в квартиры из-за отсутствия пола в подъезда

Жильцы многоквартирного деревянного дома в Салехарде пожаловались, что не могут к себе домой из-за отсутствия в подъезде пола. Об этом они сообщили в группе «Подслушано в Салехарде» в соцсети «ВКонтакте».

Проблемный дом находится по адресу улица Геологов, 26. Там на днях был начат ремонт, рабочие сняли старые половицы, оставив жильцам для прохода три-четыре доски.

Высота от входа до досок и от досок до входа в квартиры достаточно велика, поэтому есть риск упасть и получить травмы.

Из-за этого люди опасаются заходить в свои квартиры. В одной из квартир живет инвалид первой группы.

Один из жильцов пожаловался, что уже три вынужден жить на работе, так как не может попасть домой из-за квартир со здоровьем.

Мужчина обратился к администрации прокуратуре с просьбой разобраться в ситуации.

Ранее сообщалось, что жителям аварийных домов из Пущино передадут ключи от новых квартир.