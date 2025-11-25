Жильцы дома на Красного Урала в Челябинске требуют от УК решить проблему с тараканами

Жильцы многоквартирного дома на улице Красного Урала в Челябинске вот уже пять лет безуспешно борются с нашествием огромных тараканов, вызывающих отвращение и страх. История одной из жительниц, Алены, напоминает настоящий крик о помощи, передает портал 74.ru.

С 2020 года в ее квартире ежедневно появляются насекомые невероятных размеров.

«Это не простые маленькие домашние тараканы, а огромные тараканища размером с мизинец», — поделилась женщина.

Семья неоднократно обращалась в управляющую компанию и самостоятельно нанимала дезинсекторов, но проблема остается нерешенной. Последний вызов специалиста обернулся почти комичной ситуацией, которая лишь подчеркивает серьезность происходящего.

«В 2024 году был последний вызов дезинсектора, который при обработке квартиры, увидев этого самого таракана, напугался. Смешно и забавно, но не в нашем случае», — рассказала Алена.

Наличие в семье маленького ребенка лишь усугубляет тревогу: «У нас маленький ребенок, это не безобидные создания. Они огромные, противные и, скорее всего, переносчики какой-нибудь заразы».

В ответ на запрос жильцов управляющая компания «ПЖРЭУ Курчановского района» сообщила, что ежемесячно проводит обработку подъездов, однако подчеркнула, что территория квартир находится вне зоны ее ответственности.

Для идентификации насекомых редакция обратилась к экспертам. Биолог Любовь Терехова из зоопарка, изучив предоставленные фото и видео, установила, что в квартире обитает черный таракан. Несмотря на внушительные размеры, этот вид является обычным для Челябинска.

«Они обитают у нас в Челябинске, это абсолютная норма. Обычно они живут в канализации, в коллекторах», — пояснила специалист.

По словам биолога, насекомые покидают свои привычные места обитания, такие как теплые и влажные коллекторы, только в крайних случаях, например, при подтоплениях, в поисках нового убежища.

