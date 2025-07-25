Жильцы ЖК «Город Сказка» пожаловались на двухлетние потопы

В Кургане обитатели нового жилого комплекса выразили недовольство систематическими затоплениями верхних этажей, продолжающимися последние два года. Информацию об этой ситуации распространило издание URA.RU.

Проблема касается ЖК «Город Сказка», находящегося в 12-м микрорайоне. Здание было введено в эксплуатацию в 2022 году, но уже через год после этого в квартирах на последних этажах стали регулярно возникать протечки.

Последний инцидент произошел в пятницу, 25 июля, и, по словам жильцов, оказался масштабнее предыдущих. Схожие трудности испытывают и жильцы близлежащего ЖК «Снегири», где во время интенсивных дождей вода скапливается вокруг здания и проникает в подвальные помещения.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области объявили траур после обрушения дома.