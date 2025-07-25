В Саратовской области объявили траур после обрушения дома

В Саратовской области объявлен траур после обрушения подъезда десятиэтажного дома из-за взрыва газа. Погибли шесть человек, включая ребенка. Об этом сообщает Коммерсантъ.

26 июля в Саратовской области пройдет день траура — флаги будут приспущены, а развлекательные мероприятия отменены. Причиной стал взрыв бытового газа утром 25 июля в доме на улице Блинова, 2. Обрушился торцевой подъезд, под завалами погибли шесть человек, среди них — ребенок. Еще десять пострадали.

Спасатели продолжают разбирать завалы. Жильцов поврежденного и соседних домов эвакуировали — сначала в ближайшую школу, затем их разместят в гостинице «Сокол». Губернатор Роман Бусаргин выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что регион разделяет их горе.

Ранее стало известно, что газ в многоэтажках может попасть под запрет после трагедии в Саратове.