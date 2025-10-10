Жильцы многоквартирных домов пожаловались на вонючую воду из-под крана

В Лангепасе (ХМАО) развернута работа по устранению массовых жалоб на качество водоснабжения. За последние десять дней в муниципальный центр управления поступило 14 официальных обращений от жителей, сообщивших о постороннем запахе и видимых примесях как в холодной, так и в горячей воде. Об этом пишет ugra-news.ru.

В ответ на жалобы глава города Сергей Горобченко распорядился создать специальную рабочую группу с участием представителей ресурсоснабжающих предприятий, управляющих компаний и Роспотребнадзора.

Начальник управления коммунальной инфраструктуры Сергей Шевелев отметил, что было принято решение выходить по жалобам жителей на места. Для оперативного проведения экспертиз гражданам рекомендовано указывать в заявлениях точные адреса и контактные телефоны, что позволит специалистам оперативно отбирать пробы воды непосредственно в точках потребления. Первое заседание рабочей группы уже состоялось, где был утвержден план первоочередных мер по стабилизации ситуации.

