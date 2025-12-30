Жильцы против БТИ: в Махачкале появился дом с персональным лифтом в квартиру и общественной уборной в подъезде

В столице Дагестана разгорелся крупный жилищный конфликт, связанный с нестандартной перепланировкой в многоквартирном доме на проспекте Расула Гамзатова. Собственники одной из квартир на четвертом этаже провели к своему жилью персональный лифт, который доставляет их прямо с улицы. Однако это нововведение вызвало резкий протест других жильцов.

Как сообщают Telegram-каналы, недовольство соседей вызывает не только сам факт установки конструкции, но и технические последствия. В общем пространстве подъезда теперь проходят связки труб и оголенные провода, а во время движения лифт издает громкий шум, вызывающий вибрацию стен в других квартирах. Еще одной болевой точкой дома стало превращение одной из квартир на первом этаже в офисное помещение. На месте прежней кладовки владелец обустроил общественный туалет для сотрудников. По словам жильцов, дверь в эту уборную постоянно открыта, что привлекает посторонних. Особое возмущение вызывает поведение детей работников, которые, как утверждается, нередко справляют нужду прямо в подъезде, поскольку не всегда успевают дойти до санузла. Жители массово направляют жалобы в различные инстанции, но пока не получают никакой реакции. Примечательно, что в этом же здании, на втором этаже, располагается бюро технической инвентаризации (БТИ) — организация, ответственная за выдачу разрешений на перепланировку.