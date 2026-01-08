Жирная пища больше не приговор: как много есть и не толстеть

Исследователи из Университета Юты обнаружили, что присутствие в кишечном микробиоме бактерии Turicibacter связано со снижением негативных метаболических эффектов от диеты с высоким содержанием жиров. Результаты работы были опубликованы в научном журнале Cell Metabolism, передает progorodsamara .

В ходе экспериментов на мышах выяснилось, что данный микроорганизм, даже в небольших количествах, продуцирует специфические жирные кислоты. Эти соединения способны нейтрализовывать церамиды — липиды, накопление которых в организме связывают с развитием инсулинорезистентности, сахарного диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

Мыши, получавшие добавки с Turicibacter одновременно с жирной пищей, демонстрировали меньший прирост массы тела, более низкий уровень глюкозы в крови и улучшенный липидный профиль по сравнению с контрольной группой.

При этом ученые отметили, что сама бактерия Turicibacter чувствительна к компонентам высокожировой диеты, таким как пальмитат, что может подавлять ее рост в условиях, когда ее защитная функция наиболее необходима.

Полученные данные указывают на потенциально новое направление в разработке методов коррекции метаболических нарушений. В перспективе возможно создание добавок на основе молекул, продуцируемых этой бактерией, или использование самого штамма в персонализированных терапевтических стратегиях.

