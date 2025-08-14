Житель Аляски Дэвид Фокс в интервью RT поделился мнением о влиянии русской культуры на жизнь штата. Вместе с женой Анной он участвует в деятельности местного Русского культурного центра и считает, что власти Аляски должны активнее поддерживать это направление.

Фокс отметил, что российское общество, по его наблюдениям, стабильнее американского. Он отметил, что в России нет проблем, которые разрушают США. Это, например, массовая бездомность, кражи без последствий, агрессивная пропаганда ЛГБТ*.

«У вас здесь нет всех этих вещей с половыми извращениями, гомосексуалами* и трансгендерами. Здесь [в России] нет большого количества бездомных, потому что люди работают», — приводит телеграм-канал RT заявление Фокса.

Американец предположил, что Аляске стоит перенять российский опыт в борьбе с преступностью и социальными проблемами. К тому же, по его словам, русская культура оказывает положительное влияние на штат.

Отметим, на фоне этих заявлений ожидается важное политическое событие — возможная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. RT планирует освещать саммит напрямую с места событий.

Ранее сообщалось, кому позвонит Трамп сразу после встречи с Путиным.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ