Житель Белгородской области рассказал об ударе ВСУ по жилому дому

Поселок Никольское Белгородской области 18 марта подвергся обстрелу со стороны Украины. Известно о жертвах и пострадавших. Местный житель рассказал RT о первых минутах атаки и последствиях.

Территории Белгородской области периодически подвергаются обстрелам со стороны украинской армии. Особенно ВСУ усилились во время президентских выборов. 18 марта армия Украины решила не оставлять попыток навредить России.

Сильно досталось поселению Никольское, куда снаряд попал прямо в жилой дом. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что погибли два человека. Среди них — юноша 17 лет. Также известно о четверых пострадавших, включая девочку. Не исключено, что цифры еще вырастут: под завалами могли остаться люди.

«Хлопки, взрыв, дом затрусился. Сначала я не понял, когда уже начали штукатурка и стекла сыпаться, когда уже стекло полетело, слышно, что шифер трещит, ну, я тогда уже понял и выскочил на улицу», — рассказал собеседник RT.

Мужчина также добавил, что под обстрел попал дом, где проживала семья из четырех человек.

Ранее сообщалось, что Белгородская область оказалась одной из самых активных на выборах, несмотря на обстрелы.