Украина то и дело пыталась помешать проведению голосования на выборах президента РФ, но даже обстрелы не смогли напугать мирных жителей. Они шли в избирательные участки, несмотря на риск и грохот. Об активности белгородцев RT рассказала Депутат Госдумы от региона Наталия Полуянова.

Жители России показали высокую явку на голосовании по выборам российского президента. У них был шанс выразить свою гражданскую позицию в течение трех дней в электронном либо очном формате. Белгородская область по праву может считаться одной из самых активных и смелых: в ходе голосования работали средства ПВО и постоянно обновлялась информация о безопасности в регионе. ВСУ устраивали обстрелы несколько раз на протяжении всех дней выборов.

«Выстроена слаженная и профессиональная работа, во главе которой находится областной избирком. Коллеги в буквальном смысле слова «доходили до каждого избирателя», желающего сделать свой выбор. Такая обоюдная ответственность привела к высокому результату, в очередной раз подтвердив наше единство и сплоченность», — отметила депутат.

Напомним, что в Белгородской области проголосовали свыше миллиона людей. Явка составила почти 90%. Такие данные подтверждал Председатель избирательной комиссии региона Игорь Лазарев.

Ранее сообщалось, что Путин восхитился храбростью россиян в приграничных с Украиной регионах.