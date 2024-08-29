Житель Челябинской области выиграл в лотерею около 10 млн руб.

Мужчина из Челябинской области выиграл суперприз в лотерею «Рапидо», сообщается на сайте «Столото».

Он приобрел четыре билета, и один из них оказался счастливым. Общий выигрыш составил 9,33 млн руб.

Личность победителя не раскрывается. За крупным выигрышем ему предстоит отправиться в Москву.

Ранее сообщалось о том, что впервые купивший лотерейный билет житель Тюменской области сразу выиграл более 33 млн руб.