Житель Челябинской области выиграл в лотерею около 10 млн руб.
Фото: [Фото: REGIONS/Александр Смолин]
Мужчина из Челябинской области выиграл суперприз в лотерею «Рапидо», сообщается на сайте «Столото».
Он приобрел четыре билета, и один из них оказался счастливым. Общий выигрыш составил 9,33 млн руб.
Личность победителя не раскрывается. За крупным выигрышем ему предстоит отправиться в Москву.
Ранее сообщалось о том, что впервые купивший лотерейный билет житель Тюменской области сразу выиграл более 33 млн руб.