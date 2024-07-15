Житель Читы открыл детский сад после возвращения из зоны СВО

Доброволец Михаил Семенищев из Читы после возвращения с зоны спецоперации решил продолжать помогать Родине, но уже в качестве владельца частного детсада и воспитателя. Его историю публикует RT .

Бывший звукооператор и диджей отправился на СВО добровольцем, сменив музыкальную аппаратуру на автомат. После службы он вернулся в Читу и многое переосмыслил. Он понял, что хочет заниматься чем-то светлым и добрым. Тут же на глаза попалось объявление о продаже детского сада. У самого участника спецоперации двое детей.

Открылся детсад в сентябре 2023 года, сейчас там воспитываются 18 детей.

«Жена помогает, конечно, по мере возможности. Но в основном садиком я занимаюсь. Сейчас у нас три работника: повар, воспитатель и няня. Я также приезжаю и помогаю, чтобы быть в теме и ничего не пропустить. Чтобы понимать ребёнка, нужно за ним наблюдать, и чем больше наблюдаешь, тем больше каких-то моментов они открывают», — отметил читинец.

В садике ведут уроки мужества, просветительскую деятельность, в общем, делают все, чтобы дети стали залогом светлого будущего России.

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