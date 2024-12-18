Житель освобожденного Украинска в ДНР в течение десяти дней прятал в своей квартире российского штурмовика, пытаясь защитить его от украинских боевиков.

В интервью РИА Новости мужчина рассказал, что до прихода российских штурмовиков мирные жители укрывались в подвале дома.

Потом один из российских бойцов пришел к ним. Они его укрыли. На следующие день в Украинск вторглись ВСУ.

Тогда российского военного спрятали в квартире. Там он находился десять дней. Все это время ему приносили пищу и питье.

Затем ВС РФ освободили этот район от украинских солдат.

В город зашел третий батальон, солдатам которого мужчина сообщил, что прячет у себя военного со второго батальона.

Боец пошел на встречу со своими сослуживцами без оружия, а когда его узнали, вернулся за автоматом и амуницией, чтобы ехать дальше.

Но на обратном пути штурмовика настигла пуля снайпера, он погиб на месте.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ расправились с мирными жителями в донецкой Михайловке.