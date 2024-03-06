Житель Германии получил 217 прививок от коронавируса

В Германии мужчина поставил свыше 200 вакцин от коронавируса и не испытал абсолютно никаких побочных эффектов. Об этом пишет издание «Vse42.ru» со ссылкой на зарубежный источник.

Немцу 62 года и он никогда не болел коронавирусом. Тем не менее, «по личным причинам» он поставил 217 прививок за 2,5 года. Когда ученые узнали об этом случае, то захотели изучить реакции и показатели здоровья мужчины. Он оказался не против.

Официально удалось подтвердить лишь 134 инъекций от ковида, а также прием восьми разных лекарств. Иммунитет немца был в порядке. Также не было каких-либо физических и психических изменений.

Прививки обеспечили старику высокий уровень антител. При этом он оказался значительно выше, чем у людей со стандартными двойной или тройной вакцинацией.

Отметим, что все вакцинации и прием лекарств должен находиться под контролем врача.

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