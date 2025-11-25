Житель Хабаровского края предстанет перед судом за незаконный арсенал

В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, у которого обнаружили целый арсенал. Мужчина из села Чумикан обвиняется в незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Как сообщила пресс-служба МВД, оперативная разработка проводилась еще в сентябре. В результате у подозреваемого была изъята малокалиберная винтовка «ТОЗ-11», самодельный обрез и 80 патронов, среди которых 79 патронов различного калибра и один патрон калибра 7,62 мм образца 1943 года.

По версии обвиняемого, весь арсенал он случайно обнаружил во время охоты в лесном массиве недалеко от реки Тором. Найденное оружие мужчина не сдал правоохранителям, а перенес в одно из охотничьих зимовий. Позже он и вовсе перепрятал опасную находку в собственный домашний сейф для дальнейшего личного использования.

На текущий момент все материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу. Изъятые у жителя Чумикана винтовка, обрез и патроны помещены на ответственное хранение. По итогам судебного решения весь арсенал будет уничтожен.

Ранее сообщалось, что охотник погиб от случайного выстрела коллеги.