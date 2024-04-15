Житель Херсонской области ранен из-за обстрела ВСУ

Украинцы продолжают регулярные обстрелы территорий ЛДНР, а также и Херсонской области. Очередной инцидент с пострадавшим произошел в одном из сел Алешкинского округа Херсонской области, пишет губернатор региона Владимир Сальдо в понедельник, 15 апреля.

По данным Сальдо, киевские боевики произвели обстрел сразу нескольких сел Алешкинского округа. Мирный человек получил ранение в Раденске в результате обстрела, его доставили в Скадовскую больницу.

Девять жилых домов получили повреждения в Юбилейном: разрушены из них три, повреждены еще и линии электропередачи и газораспределительный пункт. Также на территории Голопристанского муниципального округа в результате украинских атак начались лесные пожары общей площадью не меньше 18 гектар.

Напомним, ранее мы рассказали о том, как на границе Украины и Словакии был арестован мужчина, а потом его бросили в лесу. Подробности читайте в материале.